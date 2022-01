Köchelstorf : Landwirt beschenkt Knirpse in Kitas und der Kinderklinik

Michael Drews organisiert Bagger, Traktoren, Bobbycars und Spielzeugtraktoren. Mädchen und Jungen spielen seit wenigen Tagen mehrere Stunden täglich damit.

von Maik Freitag

12. Januar 2022, 16:45 Uhr

Michael Drews organisiert Bagger, Traktoren, Bobbycars und Spielzeugtraktoren. Mädchen und Jungen spielen seit wenigen Tagen mehrere Stunden täglich damit.

Dem zweijährigen Lennard Hennecke sieht man den Spaß an. Der Rehnaer Knirps liegt im Gruppenraum der Köchelstorfer Kindertagesstätte auf den Knien und schiebt einen Traktor vor sich her. Gleichzeitig hält er eine Kunststoff-Bohrmaschine in der Hand. Daneben stehen ein Bagger, eine Raupe und viele andere Landwirtschafts- und Baumaschinen. Die werden von den anderen neun Mädchen und Jungen seit wenigen Tagen mehrere Stunden täglich strapaziert. Dank der Initiative des Vorstandsvorsitzenden der Agrargenossenschaft Köchelstorf, Michael Drews, haben die Knirpse nun viel neues Spielzeug im Haus.

Spielzeug auch nach Rehna und Schwerin

Ähnlich geht es auch den Kindern in der Kita Rehna und den Patienten in der Kinderklinik Schwerin. Überall hat sich der 36-Jährige engagiert und Spielzeug vorbeigebracht. „Unsere Kinder sind die größten Leidtragenden der Pandemie. Vielleicht kann ich damit etwas gegensteuern“, erzählt der Köchelstorfer. „Die Kinder müssen viele soziale Kontakteinschränkungen hinnehmen. Vielleicht sind sie mit dem Spielzeug etwas mehr abgelenkt“, erklärt er.

Maik Freitag

„Das war ein tolles Geschenk. Vielen Dank dafür. Wir haben die Geschenke während des Mittagsschlafes der Kinder aufgebaut und als sie dann aufgewacht sind, haben sie große Augen gemacht“, erzählt Einrichtungsleiterin Marina Dettlaff. Initiator Michael Drews sprach dafür naheliegende Firmen zur Unterstützung an. „Ich habe die Landwirtschaftsbetriebe der Region angesprochen. Die waren sofort bereit, aus dem Sortiment ihrer Werbeartikel zu spenden“, erzählt er. Er legte besonderen Wert darauf, dass kein Geld, sondern Spielzeug wie Puzzle, Trettraktoren oder auch zerlegbare Spielzeugtraktoren übergeben werden konnten.

Maik Freitag

Gleichzeitig dankte der Chef der Agrargenossenschaft Köchelstorf der Landtechnik Nesow, den Firmen Schmahl und Krone aus Upahl sowie der HSL Technik aus Gadebusch für ihr Engagement. „Ich brauchte da gar nicht lange betteln. Die Firmen waren sofort bereit, den Knirpsen zu helfen“, erzählt Michael Drews, der seit Jahren unter anderem auch die polizeiliche Präventionsarbeit an der Rehnaer Schule unterstützt.