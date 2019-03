Rehna : Lauftreff für Frauen und Männer

von svz.de

06. März 2019, 21:48 Uhr

In der Stadt Rehna gibt es ein weiteres sportliches Angebot. So können Interessierte künftig wieder an einem Lauftreff des Rehnaer Sportvereins teilnehmen. Einsteiger aber auch ehemalige Läuferinnen sind bei diesem Angebot willkommen. Los geht es am 14. März. Von da an treffen sich die Interessierten jeden Donnerstag um 18.30 Uhr an der Sporthalle. Laufschuhe und Sportzeug sind mitzubringen. Das Alter der Läufer sei nicht wichtig.