Sanierung in Rüting : Lebenswerk Wassermühle

Jan-Ludwig Bauditz ist Bauingenieur und plant seit Jahrzehnten die verschiedensten und kompliziertesten Gebäude. Besonders denkmalgeschützte Gebäude hat sich Bauditz in seinem Berliner Planungsbüro auf die Fahnen geschrieben. Doch dass sein ganz privates Projekt, die Sanierung der Rütinger Mühle, mittlerweile 22 Jahre andauert, hätte selbst er nicht für möglich gehalten.

„Jeder, der irgendeine bürokratische Arbeit für diese Sanierung verrichten muss, möchte etwas dazu sagen und dem ganzen seinen Stempel aufdrücken. Dass man hier einen ganz langen Atem haben muss, macht die Sache nicht einfacher“, erklärte der Berliner. Ob Fischereiamt, Umweltamt, Bauministerium oder das Natur- und Umweltamt – immer wieder kommen neue Ideen, neue Interessen, neue Gesetze und neue Bearbeiter hinzu. „Ich hoffte es zwar nie, aber ich denke, das Wasserrad wieder zum Laufen zu bringen, wird tatsächlich eine Lebensaufgabe“, sagte Bauditz. Dabei versuche er mit den verschiedenen Einrichtungen zu kooperieren und die Auflagen zu erfüllen, doch schon die seien sich untereinander oft nicht einig und so zöge sich das private Objekt jetzt schon 22 Jahre in die Länge, berichtete der Bauingenieur.

Kurz nach der Wende waren es in Mecklenburg-Vorpommern noch mehr als 220 Wassermühlen, die hätten saniert werden können, mittlerweile sind es nur noch knapp mehr als 20. „Wenn wir es irgendwann schaffen, fünf davon zum Laufen zu bringen, dann haben wir wohl viel geschafft“, sagte er. Die Rütinger Mühle habe in Mecklenburg-Vorpommern sogar ein Alleinstelllungsmerkmal, denn das ursprüngliche Wasserrad und Mahlwerk sind ebenfalls noch erhalten und könnten gleichzeitig besichtigt werden. Das war auch beim bundesweiten Mühlentag so, nur das Wasser und die Bewegung des neuen Mühlenrades fehlte.

Bereits 1878 wurde die Rütinger Mühle errichtet. Obwohl der Buchdruck bereits 400 Jahre früher erfunden wurde, gab es noch 1890 nur handschlägliche Verträge über die Nutzung der Mühle. Immer für zwölf Jahre wurde diese dann verpachtet. Der letzte Wassermüller begann hier 1931 seine Arbeit. Auch wenn mehrfach ein Verkauf der Mühle angestrebt wurde, wurde sie nicht zu Privateigentum und diente zuletzt sogar der Schrot-Herstellung für die damalige LPG. Zugleich wurde Brot hergestellt, mit dem Planwagen ausgeliefert und in der Region verkauft. „Laut den Dokumenten soll das bis 1973 so gelaufen sein. Ich habe mittlerweile sogar jemanden aus dem Dorf kennengelernt, der das Brot ausgefahren hat“, erzählte Jan-Ludwig Bauditz, der aufgrund der langen Zeit die Geschichte der Rütinger Wassermühle besser kennt als jeder andere. Trotzdem muss auch er sich weiter gedulden, was Behörden und Institutionen entscheiden, um die Wassermühle endgültig zu retten.

von Maik Freitag

erstellt am 06.Jun.2017 | 21:00 Uhr