Roggendorf : Leidenschaft für Skat

Der SG Roggendorf 96 traf sich zu seinem 33. Turnier

von svz.de

08. Januar 2019, 06:49 Uhr

Skatspielen, das ist die Leidenschaft des SG Roggendorf 96. So trafen sie sich auch nochmal kurz vor dem Jahreswechsel zu ihrem 33. Skatturnier. Auf Grund der hohen Nachfrage fand dieses Zusatzturnier zwischen den Weihnachtsfeiertagen und Neujahr statt. An den acht Vierertischen spielten die 32 Teilnehmer wie gewohnt zwei Serien, um am Ende den Tagessieger zu erspielen. Mit 2 250 Punkten sicherte sich Rüdiger Nehls den Turniersieg und verwies Harry Eckert mit 2 248 Punkten auf den zweiten Platz. Der Roggendorfer brachte den Sieg mit nur zwei Punkten Vorsprung durch das Ziel und gewann zum ersten Mal ein Skatturnier der SGR.

Reiner Steuteknuel (2 094 Punkte), Ronny Kietzke (2 042 Punkte), Jürgen Mundt (1 968 Punkte), Rene Gelhaar (1 890 Punkte), Steffen Schink (1 746 Punkte), Mario Gaschler (1 739 Punkte), Joachim Anders (1 709 Punkte), Mario Schulz (1 707 Punkte), Marko Hagemeister (1 655 Punkte) und Fred Rys (1 645 Punkte) belegten die Folgeplätze und konnten kurz vor dem Jahreswechsel die letzten Fleischpreise abräumen.