Kommunalwahl 2019 : Linke formiert sich für Kreistagswahl

Judith Keller, Thomas Konieczny und Simone Oldenburg zu Spitzenkandidaten gewählt

von Michael Schmidt

28. Januar 2019, 21:00 Uhr

Rund vier Monate vor der Kreistagswahl hat die Linke im Landkreis Nordwestmecklenburg ihre Kandidaten dafür aufgestellt. Dabei wurden Michael Heinze, Sigrid Sandmann und Judith Keller als Spitzenkandidaten für den Wahlbereich 6 bestätigt. Dazu gehören Rehna und das Schönberger Land. Im Wahlbereich 7, zu dem Gadebusch, Lützow und Lübstorf zählen, setzt die Linke auf Judith Keller, Thomas Konieczny und Simone Oldenburg.

Insgesamt hat die Linke für alle sieben Wahlbereiche in Nordwestmecklenburg jeweils zwölf Kandidaten aufgestellt. Damit sei die Partei flächendeckend gut vertreten, so der Kreisvorsitzende Horst Krumpen.

Auf dem Kreisparteitag in der Malzfabrik Grevesmühlen verabschiedete die Linke ihr Wahlprogramm. Die Schwerpunkte liegen im Bereich der sozialen Gerechtigkeit und beim Öffentlichen Personennahverkehr. Hier fordert die Linke ein Sozialticket für die Einzelfahrscheine für alle Bedürftigen im Landkreis Nordwestmecklenburg.

Weitere Schwerpunkte setzt die Linke im Bereich Bildung, Kinder und Jugendliche. Schulsozialarbeit müsse Standard an allen Schulen des Kreises sein. Im Bereich der Wirtschaftsförderung fordert die Linke eine angemessene und vernünftige Finanzierung, damit diese auch ihren Aufgaben gerecht werden könne. Investitionen in diesem Bereich seien ein wichtiger Schritt zur Sicherung der Zukunft von Wirtschaft und Arbeit in der Region.

Derzeit ist die Linke mit acht Fraktionsmitgliedern im Kreistag Nordwestmecklenburg vertreten.