Gross Molzahn : Live-Konzert mit der Band Dünen Grass in Groß Molzahn

von Onlineredaktion SVZ

31. Januar 2019, 05:00 Uhr

Musikalisch geht es an diesem Wochenende in Groß Molzahn zu. So wird es am Sonnabend, 2. Februar, ein Live-Konzert mit der Gruppe Dünen Grass geben. Konzertbeginn ist um 19.30 Uhr. Karten gibt es bei Angela Pröhl unter der Telefonnummer 03 88 75 / 2 25 67 und bei Familie Schröder unter der 03 88 75 / 2 01 86.

Die fünf Musiker von Dünen Grass haben sich dem Bluegrass verschrieben. Dabei handelt es sich um amerikanische Folklore. Entstanden zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit Einflüssen der amerikanischen Einwanderer aus allen Teilen der Erde, besonders aber aus Irland, Deutschland, Frankreich und den besonderen Klangfarben der schwarzafrikanischen Bevölkerung.

Im Jahr 2017 hatte sich die Band Dünen Grass gegründet. Ihr gehören Torsten Scheel, Joachim Paetsch, Thomas Struppe, Konrad Jacobi und Tobias Gillner an. Sie kommen aus dem Großraum Rostock. „Im Jahr 2012 war ein Teil der Gruppe schon einmal bei uns, damals noch mit Country-Musik“, sagt Mitorganisatorin Angela Pröhl.