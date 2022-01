Glücksspiel in Gadebusch : Lottoscheine werden im Rewe nicht mehr angenommen

Seit Anfang Januar ist die Annahmestelle geschlossen. Grund dafür ist ein Betreiberwechsel.

von Amelie Uding

12. Januar 2022, 16:57 Uhr

Seit Anfang Januar ist die Annahmestelle geschlossen. Grund dafür ist ein Betreiberwechsel.

Den Lottospielern in Gadebusch ist es vielleicht bereits aufgefallen. Oder auch den Kunden, die regelmäßig ihre Pakete in dem Rewe-Supermarkt an der Ratzeburger Chaussee in Gadebusch abgeben – an dem Tresen mit den Lotto-Lettern, gleich links neben dem Eingang. Die gelb-roten Lottoscheine können dort bis auf Weiteres erst mal nicht mehr abgegeben werden.

Lotto-Annahmestelle in Gadebusch vorerst geschlossen

Denn seit Anfang des Jahres ist die Lotto-Annahmestelle im Gadebuscher Rewe-Supermarkt vorübergehend geschlossen. „Grund dafür ist ein Betreiberwechsel des Supermarktes“, erklärt die Marktleiterin Katrin Schlüter. Das bestätigt auch Stefanie Kasch, die für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit bei der Verwaltungsgesellschaft Lotto und Toto in Mecklenburg-Vorpommern verantwortlich ist.

Ja es stimmt. Derzeit steht die Lotto-Annahmestelle des ehemaligen Rewe Bobsien in Gadebusch aufgrund eines Betreiberwechsels nicht zur Verfügung. Stefanie Kasch von der Verwaltungsgesellschaft Lotto und Toto in MV

Der vorherige Marktleiter Jürgen Bobsien hatte noch im vergangenen Jahr gegenüber unserer Zeitung erwähnt, dass er sich einen Neubau am Rewe-Standort an der Ratzeburger Chaussee wünscht, sich jedoch nicht mit den Inhabern einigen konnte. Zu diesem Zeitpunkt hieß es aus einem Gutachten, dass der Rewe-Markt Renovierungsrückstände aufweise.

Lesen Sie auch: Gadebusch bekommt neue Einkaufsmärkte

Seit dem 3. Januar ziert nun anstelle von Jürgen Bobsien der Name Katrin Pillukat das Rewe-Schild am Eingang des Supermarktes. Die Post-Annahmestelle sei von der Schließung jedoch nicht betroffen, es könnten weiterhin Pakete abgegeben werden, versichert Pillukat.

Doch für Spieler aus Gadebusch besteht kein Grund, den Kopf hängen zu lassen. Die Annahmestelle im Gadebuscher Rewe-Markt soll nämlich nicht für immer geschlossen bleiben, sagt die Marktleiterin Katrin Schlüter.

Wiedereröffnung für Annahmestelle sei geplant

Sie sei sich durchaus dessen bewusst, dass vor allem ältere Lottospieler nicht immer mobil seien und zum nächstgelegenen Ort fahren könnten. „Deshalb möchten wir hier gerne auch in Zukunft wieder Lotto betreiben. Eine Wiedereröffnung ist bereits beantragt und in Bearbeitung“, so Schlüter. Ein konkretes Datum könne sie zum jetzigen Zeitpunkt allerdings nicht nennen.

Alternative Standorte in Roggendorf, Lützow, Rehna und Carlow

Solange müssen die Spieler auf die vier Standorte in einem Umkreis von fünf Kilometern Entfernung ausweichen, um dort ihre Spielscheine abzugeben. Diese befinden sich der Lotto-Pressesprecherin Stefanie Kasch zufolge etwa in Roggendorf, Lützow und Rehna. Insgesamt würden in Nordwestmecklenburg zurzeit etwa 50 Lotto-Annahmestellen existieren.

Hier finden Sie die nächsten Lotto-Annahmestellen Hier finden Sie die nächsten Lotto-Annahmestellen

Die Wiedereröffnung der Annahmestelle dürfte jedenfalls viele Jackpot-Träumer freuen. Die Begeisterung für das beliebte Gewinnspiel ist in Deutschland nämlich nach wie vor hoch. Nach einer Allensbach-Umfrage von 2021 spielen rund 7,3 Millionen Deutsche regelmäßig Lotto oder Toto. 22 Millionen spielen zumindest gelegentlich.

Lesen Sie auch: Tipper aus MV durften sich 2021 über mehrere Großgewinne freuen

Allein in Mecklenburg-Vorpommern setzten Spieler im vergangenen Jahr mehr als 124 Millionen Euro für Lottoscheine um. Das ist der zweithöchste Wert in den vergangenen 30 Jahren. Dabei strichen insgesamt 31 Gewinner jeweils mehr als 50.000 Euro ein.