Gadebusch : Männerbrunch zum Thema Windkraft findet auf Zuchthof statt

von Michael Schmidt

06. März 2019, 21:47 Uhr

Planänderung: Nicht im Pfarrhaus, sondern auf dem Zuchthof Makowei in Güstow findet am Sonnabend, 9. März, von 10 Uhr an der nächste Männerbrunch zum Thema Windkraft statt. Das kündigte Organisator Götz-Reinhard Heierberg jetzt an. Als einen der Umzugsgründe führt er einen Streit zu diesem Thema mit Pastor Christian Schnepf an. Dieser wiederum ahnte wohl schon, dass ein Vorwurf gegen ihn erhoben werden könnte und sagte der SVZ: „Die Kirchgemeinde schließt den Männerbrunch definitiv nicht aus dem Pfarrhaus aus. Sie können hier gerne ihren Männerbrunch veranstalten.“ Der Wechsel des Veranstaltungsort sei eine Entscheidung des Herrn Heierberg.

Zu Gast auf dem Zuchthof Makowei wird Heiko Böhringer sein. Er ist Mitglied der Initiative „Freier Horizont“ und des Planungsverbandes Westmecklenburg. „In Gadebusch wird er über den Stand der Planungen bezüglich der Windanlagenparks in unserer Region berichten“, kündigt Götz Heierberg an. Eine Anmeldungen zu dem Männerbrunch ist bis morgen unter der Telefonnummer 038876/31 32 77 möglich.

Über den Ausbau der Windenergie im Bereich Gadebusch wird seit Monaten zum Teil heftig gestritten. Die Kirchengemeinde hatte sich 2018 für den Bau einer Anlage ausgesprochen. Sie stimmte damals für einen entsprechenden Optionsvertrag.