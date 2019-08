von svz.de

15. August 2019, 05:00 Uhr

Seinen Ausstand wird der Rehnaer Schützenkönig Nikolai Baslyk am Sonnabend, 24. August, geben. Von 11 Uhr an werden dazu Mitglieder befreundeter Schützenvereine erwartet. Am 30. August wird es in Rehna dann von 18 Uhr an den Königsschuss im Vereinshaus geben, ehe am 7. September das Schützenfest gefeiert wird. Beginn wird um 12 Uhr am Lindenhof sein.