Pokrent : Mal als Frau, mal als Dino

Felix Kanning und zwei Freunde haben die Pokrenter Badewannenregatta gerettet – er selbst bevorzugt eher das Kreuzfahrtschiff

29. Juli 2019, 07:22 Uhr

Dank Felix Kanning und seinen beiden Freunden Thomas Hahn und Martin Nickel gibt es die Pokrenter Badewannenregatta wieder: Nach zweijähriger Pause haben sie das Sommerspektakel in dem kleinen Dorf organisiert. Bis 2016 hatte dies die Frauensportgruppe, dann war Schluss. Bis zum 13. Juli 2019. Die drei sind Helden! Heute beantwortet der 25-jährige Pokrenter der Volontärin Katharina Golze die zehn Fragen der SVZ.

Am zweiten Juliwochenende haben Sie und zwei Freunde die Pokrenter Badewannenregatta wieder aufleben lassen. Wie lautet das Fazit?

Felix Kanning: Natürlich gab es ein paar Punkte, die man noch verbessern könnte, doch im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden mit der ersten Badewannenregatta in Pokrent.



Wie kam es, dass Sie nun zu dritt das Event organisieren?

Ich wollte die Regatta schon länger wieder aufleben lassen. Ich habe es dann diesen beiden erzählt und dann kam das eine zum anderen.



Warum liegt Ihnen die Regatta so am Herzen?

Ich bin mit diesem Event aufgewachsen und habe die schönsten Erinnerungen an diese Veranstaltung. Deswegen darf dieser eine Tag am Pokrenter Dorfteich nicht aussterben.



Sie selbst waren auch unter den Teilnehmern. In welchem Kostüm sind Sie gestartet?

Ich trat mit dem Dinosaurier-Kostüm an. Ein Freund lief als Großwildjäger verkleidet um den Teich und schoss uns zwei Dinosaurier ab.



Wie viele Jahre nehmen Sie schon an der Regatta teil und an welche denken Sie besonders gern zurück?

Ich trat bereits acht Mal gegen die anderen Boote auf dem Dorfteich an. Wenn ich so recht überlege, gab es keinen Favoriten, denn es war immer ein Highlight.



Welches war Ihr bisher schrägstes Kostüm?

Ich denke, das schrägste Kostüm war, als wir uns als Frauen verkleidet hatten.



Badewanne oder Kreuzfahrtschiff? Wie entspannen Sie sich am besten?

Am besten wäre das Kreuzfahrtschiff, da ich keine Badewanne besitze.



Wo ist Ihr Lieblingsplatz in Nordwestmecklenburg?

Diese Frage ist schwer zu beantworten, da es sehr sehr viele wunderschöne Orte hier gibt. Dennoch bin ich sehr gerne an unserer schönen Ostsee.

Womit haben Sie Ihr erstes Geld verdient und was haben Sie damit gemacht?

Nun ja, ich glaube, das sieht genauso wie bei vielen anderen Teenagern aus. Durch einen Ferienjob. Ausgegeben hab ich es dann für das, was man in diesem Alter halt so benötigt.



Wie geht es mit der Badewannenregatta weiter? Ist eine Fortsetzung geplant oder gibt’s Probleme?

Ich kann mit gutem Gewissen sagen, dass wir nicht vorhaben, jetzt schon wieder aufzuhören. Wir werden diese Veranstaltung auf jeden Fall fortsetzen.