Grevesmühlen : Mal-Workshop Nass-in-Nass

von Onlineredaktion pett

18. September 2019, 05:00 Uhr

Die DRK-Familienbildungsstätte führt wieder einen Mal-Workshop zur Nass-in-Nass-Technik durch. Mit dieser Technik können Teilnehmer in drei Stunden ein eigenes Kunstwerk erschaffen. Der Workshop findet am 1. Oktober um 16 Uhr im Begegnungsraum des DRK Kreisverbandes in der Pelzerstraße 15 in Grevesmühlen statt. Alle Materialien werden gestellt. An diesem Nachmittag werden Blumen gemalt. Wer mitmachen will, meldet sich an unter Telefon 03881/759522.