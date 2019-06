von svz.de

13. Juni 2019, 09:01 Uhr

Die DRK-Familienbildungsstätte bietet wieder einen Mal-Workshop zur Nass-in-Nass-Technik an. Mit dieser Technik können in drei Stunden eigene Kunstwerke geschaffen werden. Der Workshop findet am Dienstag, 18.Juni, um 16 Uhr im Begegnungsraum des DRK Kreisverbandes in der Pelzerstraße 15 in Grevesmühlen statt.