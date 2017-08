500 Tonnen Kies für Wismar : Markt wird zur Volleyball-Arena

vergrößern 1 von 1 Foto: Holger Glaner 1 von 1

Sportlich geht es am heutigen Sonnabend auf dem historischen Marktplatz in Wismar zu. Dann findet dort das alljährliche Beachvolleyball-Turnier um den RT-Cup statt mit 32 Mannschaften aus ganz Deutschland, mehr als 200 Teilnehmer und zwölf Stunden Spaß. Live-Musik am Abend inklusive. Für ein gutes Gelingen ist ein guter Untergrund gefragt. Und der kommt aus einer Kiesgrube aus der näheren Umgebung. „Rund 500 Tonnen Kies werden für das Turnier auf dem Marktplatz herangefahren“, sagt Norbert Preuss. Die genaue Zahl will der Mit-Organisator aber nicht verraten. Denn Besucher und Teilnehmer können die genaue Menge schätzen und dabei einen Preis gewinnen. Seit gestern Morgen hatten die Veranstalter damit zu tun, diese Menge Kies auf dem Marktplatz aufzutragen. Montagmorgen beginnen die Aufräumarbeiten mit Bagger und Straßenkehrmaschinen, schon am Abend soll von dem sportlichen Spektakel in der Altstadt nichts mehr zu sehen sein.

Der RT-Cup wird für einen gemeinnützigen Zweck ausgespielt. Die Einnahmen werden an gemeinnützige Institutionen ausgeschüttet, um soziale, sportliche und engagierte Projekte zu finanzieren.



von Holger Glaner

erstellt am 26.Aug.2017 | 04:45 Uhr