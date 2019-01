Gadebusch : Marktstand verwundert Gadebuscher

von kago

08. Januar 2019, 06:54 Uhr

Verwunderte Gesichter auf dem Parkplatz Lübsche Straße. Schon lange gibt es dort kein klassisches Markttreiben mehr – mal vom Kleiderladen am Mittwoch und Schlachter am Donnerstag abgesehen. Seit gestern steht dort aber ein neuer Marktwagen: Nämlich von Klugs Backstube. Der Bäcker renoviert nämlich den Verkaufsraum in der Lübschen Straße, sodass sie aufs Gefährt ausweichen mussten. Bis Mittwoch steht der Wagen noch da, dann macht er seine Standard-Tour über die Dörfer und fährt auch nach Möllin und Lübeck. Nächste Woche gibt es die Brötchen wieder im Laden.