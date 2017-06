phantechnikum wismar : Mathe erleben, Physik verstehen

vergrößern 1 von 3 1 von 3





Mathematik? Physik? Und das auch noch in den Sommerferien? – „Wie gaga ist das denn?“, mag man sich im ersten Moment fragen. Ferien sind zum Erholen da. Schulbücher weit in die Ecke und ab an den Strand. Allen Zweiflern zum Trotz öffnete gestern die Sonderausstellung „Tüfteln + Knobeln – Mathematik erleben, Physik verstehen“ im Phantechnikum Wismar.

Aber bitte schön, warum sollten Schüler diese Ausstellung denn nun wirklich besuchen? Ganz gleich, ob während der Schulzeit oder in den Ferien? „Ganz einfach. Wer hierher kommt, kann sich Mathe und Physik in der Schule sparen. Der geht mit echtem Wissensvorsprung wieder nach Hause“, ist sich Museumsleiter Andrej Quade des Ausstellungserfolgs sicher. Bis zum 10. September sind in der Sonderschau des technischen Landesmuseums 25 zusätzliche Experimente im wahrsten Sinne des Wortes zu erleben. Formen, Schattenspiele, Brücken, Türme, Kodierungen, schiefe Ebenen und vieles Interessantes mehr. Schauen, Lesen, Ausprobieren, Staunen und Verstehen – ehe sich der Besucher versieht, befindet er sich mitten in der Welt von Wahrscheinlichkeitsrechnung, Geometrie, Kraft und Masse, Sinn und Unsinn. Ein echtes Erlebnis für Jung und Alt mit beeindruckenden Exponaten zum Schauen und Mitmachen.

Wie viele Smarties sind auf diesem Bild? Machen Töne Wellen? Wie funktioniert eine Schattenwand? Welche Kraft treibt einen Vakuumbrunnen an? Wie funktioniert eigentlich Blindenschrift? – Fragen über Fragen, auf die „Tüfteln + Knobeln“ eine Antwort gibt.

Darüber hinaus lädt das Phantechnikum im Rahmen des Sommerferienprogramms zu verschiedenen Workshops, Führungen und Laborexperimenten sowie weiteren interessanten Aktionen ein.

Lehrer, die die Ausstellung mit ihren Schulklassen besuchen möchten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 03841/3045717 anzumelden.

Knapp 40 000 Besucher zählte das Phantechnikum im vergangenen Jahr. Dies sei ein sehr gutes Ergebnis, meint Andrej Quade. Ein Ergebnis, zu dem die aktuelle Sonderausstellung auch in diesem Jahr wieder beitragen soll.



von Holger Glaner

erstellt am 15.Jun.2017 | 09:00 Uhr