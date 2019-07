Bad Kleinen : Meeresgeflüster

von svz.de

20. Juli 2019, 05:00 Uhr

„Seemannsgarn und Meeresgeflüster“ gibt es am 16. August in Bad Kleinen. Birte Bernstein erzählt frei und lebendig– Erzählkunst der besonderen Art. Hörenswerte Geschichten, Erzähltes zum Stauen und alte Märchen von über und unter der Wasseroberfläche – von der Ostsee vorbei an großen Hafenstädten, von der Bernsteinküste bis zum Indischen Ozean – begleitet von feinen Klängen außergewöhnlicher Musikinstrumente erwartet die Besucher um 19 Uhr in der Bibliothek. Der Heimatverein Bad Kleinen lädt ein zum erlebnisreichen Genuss der Erzählkunst.