Wismar : Mehrere Zehntausend Euro Sachschaden bei Feuer in Wohnhaus

von Jana Marie Krest

18. Juli 2020, 08:48 Uhr

Bei einem Feuer im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses ist in Wismar ein Sachschaden von vermutlich mehreren Zehntausend Euro entstanden. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Aus zunächst unbekannter Ursache war das Feuer am Freitagabend an einem Stromverteilerkasten ausgebrochen.

Der betroffene Hausteil ist wegen des Rauchs und beschädigter Elektrik vorerst unbewohnbar. Elf Bewohner wurden von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht und anderweitig untergebracht.