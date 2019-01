Meiste Betriebe der Region im Baugewerbe

von kago

15. Januar 2019, 08:02 Uhr

Neue Zahlen vom Statistische Landesamt MV: 2017 waren 69 768 Betriebe und Einbetriebsunternehmen in MV tätig. Davon liegen 6375 in Nordwestmecklenburg – mit 43 026 sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten. Die meisten Betriebe sind im Baugewerbe (19 Prozent) und im Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (17 Prozent) verortet. Am drittmeisten (10 Prozent) gibt es Betriebe im tertiären Sektor: für freiberufliche, wissenschaftliche und technischen Dienstleistungen.