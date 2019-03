von Onlineredaktion pett

21. März 2019, 05:00 Uhr

In Nordwestmecklenburg sind die ersten Störche aus ihren Winterqaurtieren zurückgekehrt. So nahm zum Beispiel in Gadebusch dieses Storchenpaar das Nest in der Schweriner Straße in Beschlag. SVZ-Leser Manfred Seibke gelang dieses Foto von den gefiederten Rückkehrern.