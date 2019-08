Metelsdorf: Rücksichtsloser Motorradfahrer auf A20

von svz.de

02. August 2019, 13:40 Uhr

Am Donnerstagnachmittag 16.40 Uhr befuhr die Besatzung des Videowagens des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers (AVPR) Metelsdorf die A20 von der Landesgrenze SH aus in Richtung Rostock bei regem Verkehrsaufkommen. Kurz hinter der Anschlussstelle Lüdersdorf näherte sich ihnen von hinten ein Motorrad mit rasender Geschwindigkeit und fuhr so dicht auf, dass sie ihn, um Schlimmeres zu vermeiden, passieren ließen.

Bei der anschließenden Verfolgung des Zweiradfahrers bis zum Autobahnkreuz Wismar dokumentierten die Beamten die äußerst rücksichtslose und verkehrswidrige Fahrweise des Mannes. Er bedrängte dabei andere Fahrzeugführer und überholte wiederholt rechts. Dabei gestikulierte er gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern zum Teil in drohender Art und Weise.

Bei Geschwindigkeiten von über 200 km/h, so die Besatzung des Videowagens, habe der "Sicherheitsabstand" zum Vorausfahrenden mehrfach etwa nur einen Meter betragen und sogar unterschritten. Aufgrund der sehr hohen Geschwindigkeit war es selbst den stark motorisierten Beamten des AVPR nicht möglich zum Motorrad aufzuschließen. Erst angeforderte Unterstützungskräfte konnten die Fahrt in Höhe des AK Wismar beenden.

Im Verlauf der folgenden Verkehrskontrolle wurde der 52-Jährige mit seinem Verhalten konfrontiert, zeigte sich jedoch uneinsichtig. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Nötigung eingeleitet. Vor dem Hintergrund einer Überprüfung der Eignung zum Führen eines Kraftfahrzeugs im Straßenverkehr wird die zuständige Führerscheinstelle informiert.

Die Polizei bittet Zeugen und Geschädigte, die durch das beschriebene Verhalten des Motorradfahrers gefährdet bzw. genötigt wurden, sich beim Autobahn- und Verkehrspolizeirevier unter 03841/7966 0 zu melden.