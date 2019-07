Lützow : Mit dem Bus ins Dielencafé

von svz.de

22. Juli 2019, 06:53 Uhr

Zum Dielencafé zum Kittlitzer Hofsee gehts nun: Der nächste Nachmittagsausflug der Volkssolidarität Lützow steht am Mittwoch, 24. Juli, um 14.30 Uhr an. Für den Transfer ist gesorgt: Um 13 Uhr hält der Bus an der Bushaltestelle in Mühlen Eichsen – 13.10 Uhr Schönfeld – 13.25 Uhr Bendhof – 13.30 Uhr Rosenow – 13.35 Uhr Lützow, Gadebuscher Straße – 13.40 Uhr Kaeselow im Dorf – 13.50 Uhr Gadebusch, Mühlenstraße – 13.55 Uhr Gadebusch, Fritz-Reuter-Straße – 14 Uhr Gadebusch, Rehnaer Straße – 14.05 Uhr Gadebusch, Roggendorfer Straße – 14.10 Uhr Gadebusch, Seniorenwohnanlage. Interessenten melden sich bei Karin Tews unter den Telefonnummern 038874/22806 oder 0160/92329197.