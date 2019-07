Badewannenregatta in Pokrent : Mit der Wanne übern Teich

Morgen startet nach zwei Jahren Pause Badewannenregatta in Pokrent

von svz.de

12. Juli 2019, 09:57 Uhr

In die Wanne, fertig, los! In wenigen Stunden ist es soweit. Morgen um 14 Uhr erfolgt nach zwei Jahren Unterbrechung der erste Startschuss zur Neuauflage der Pokrenter Badewannenregatta. „Zehn Teams haben ihre Teilnahme bereits zugesagt. Wer mag, kann sich aber noch kurzfristig direkt vor Ort anmelden“, sagt Mitorganisator Felix Kanning. Gestartet wird in einer Kinder- und einer Erwachsenenklasse. Und auch das schönste Boot wird geehrt. Darüber hinaus erhält jeder Starter einen Preis, die schnellsten sogar Pokale.

Wenn alle Boote nach einigen Stunden Fahrt wieder an Land sind, ist die Badewannenregatta allerdings noch lange nicht zu Ende. Denn anschließend erwartet DJ Revil T die Besucher zum Tanz am Teich bis in die Morgenstunden.

Gut 1100 Besucher hatten im Sommer 2016 die bis dahin letzte Badewannenregatta auf dem Dorfteich von Pokrent verfolgt. Nun hat sich ein neues Organisationsteam gefunden.