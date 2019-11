Dechow : Mit Humor entspannen

Musikschullehrerin und Sängerin Silke Schülke beantwortet heute die zehn Fragen der SVZ

von Sabine Herforth

03. November 2019, 15:44 Uhr

Als Frontsängerin und Akkordeonspielerin von Hildes Dorforchester steht sie selbst im Rampenlicht, als Koordinatorin für musikalische Früherziehung an der Kreismusikschule Carl Orff kümmert sie sich um den musikalischen Nachwuchs. So oder so dreht sich bei Silke Schülke alles um die Musik. Heute beantwortet sie Volontärin Sarah Heider die zehn Fragen der SVZ.



Was würden Sie

als Bürgermeisterin

als Erstes ändern?

Da ich 10 Jahre in der Gemeindevertetung gearbeitet habe, weiß ich, wie einem die Hände gebunden sind! Unsere Dechower Ehrenamtler sind ganz dicht an uns dran, sehen, wo etwas angegangen werden muss! Ich würde vielleicht hartnäckiger für ein Durchfahrtsverbot der LKW von und zur Gläsernen Meierei kämpfen, ohne genau zu wissen, was da schon besprochen wurde.



Wo ist Ihr

Lieblingsort in Nordwestmecklenburg?

Natürlich hier in Dechow! Wenn mein Mann und ich neue Städte/ Orte entdecken, sind diese oft lehrreich, schön und sehr interessant . Wir stellen aber jedes Mal fest, wie idyllisch wir es in unserem Ort haben.



Womit haben

Sie Ihr erstes Geld verdient und wofür haben

Sie es ausgegeben?

Ich bin in den Herbstferien Kartoffeln sammeln gegangen! Was ich davon gekauft habe, weiß ich nicht mehr genau ... Irgendetwas, was ich als 15-Jährige damals unbedingt haben musste: Kassetten, Noten, Klamotten.....



Was würden

Sie gerne können?

Beatboxen, komponieren, frei improvisieren... Es hat alles mit Musik zu tun.



Was stört Sie an anderen?

Ganz knapp: Intoleranz, Wichtigtuerei und die Unfähigkeit, Fehler einzugestehen!

Worüber haben Sie

zuletzt herzlich gelacht?

Da fällt mir nichts Konkretes ein! Ich lache viel in den Bandproben, mit Humor kann man so viel entspannen. Vor, während und nach dem Chor gibt es unzählige heitere Momente.

Manchmal musste ich den Probenraum verlassen, um meinen Lachanfall in den Griff zu bekommen. Mein Enkel Titus bringt die Familie oft zum Lachen! Seine Logik ist so

herrlich.



Was haben Sie zuletzt Unvernünftiges getan?

Ich habe Ihnen zugesagt, obwohl ich nicht weiß, wo mir der Kopf steht!!

Na ja, ich mache viele Dinge auf den letzten Drücker! Zeugnisse schreibe ich fast immer bis tief in die Nacht und morgens geht der Alltag weiter!



Wer ist Ihr

persönlicher Held?

Ich habe keinen einzelnen Helden! Jeder Mensch hat eine besondere Fähigkeit.

Niemand ist besser oder schlechter als der andere.

Stolz bin ich auf meine Eltern, die immer für uns und die Gemeinschaft da sind, nicht jammern, fleißig jeden Tag angehen. Ob ich das auch so schaffe???



Womit verbringen Sie am liebsten Ihre Freizeit?

Mit meiner Familie, die neben meinen Hobbys, Singen im Chor Carlow und Hildes Dorforchester, viel zu kurz kommt. Im Urlaub gibt es auch Bücher, um in andere Welten einzutauchen.