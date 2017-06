Maerchenhaftes gadebusch : Mit Rotkäppchen durch die Stadt

vergrößern 1 von 2 Foto: Peter Täufel 1 von 2

Morgens halb neun stehen 50 Kinder nebst zwei Lehrerinnen und vier Muttis auf dem Busbahnhof. Es sind die beiden zweiten Klassen der Fritz-Reuter-Grundschule aus Grevesmühlen. Empfangen werden sie von „Rotkäppchen“, „Frau Holle“ sowie „Hans mit der Goldenen Gans“. „Die Mutter einer unserer Schüler hat uns erzählt, dass hier so eine Führung auf der Märchenstraße angeboten wird und da haben wir uns angemeldet“, erklärt Klassenlehrerin Heike Schmid.

Betreut wird dieses Projekt, welches Teil der Märchen- und Sagenstraße MV ist, von der Museumsanlage der Münzstadt. „Die Stadt Gadebusch ist seit nicht ganz zehn Jahren Mitglied der Märchen- und Sagenstraße MV. Diese Führungen bieten wir seit einigen Jahren an, um das Ganze mit Leben zu erfüllen“, berichtet Museumsleiterin Kornelia Neuhaus-Kühne. Sie freue sich besonders darüber, dass sich so viele bei diesem Projekt ehrenamtlich engagieren und vieles aus sich selbst heraus entsteht, ohne Druck.

So werden die Figuren Frau Holle, Rotkäppchen oder der Trommler von ehrenamtlichen Mitstreitern mit Leben erfüllt. „Ich gebe heute zum ersten Mal das Rotkäppchen und meine Kollegin Frau Holle wird auch das erste Mal von Julia Möller gespielt“, verrät Bettina Berndt, die an der Seite einen Windhund führt, der den Wolf verkörpern soll. „Der ist von Julia Möller geliehen. Weil der Kinder gern hat, haben wir gedacht, wir probieren das aus“, so die ehrenamtliche Museumsmitarbeiterin.

So eine Führung beinhaltet verschiedene Stationen: „Es beginnt am und im Rathaus. Dort wird die Sage vom Trommler erzählt und die Kinder müssen uns dabei helfen, die Mäuseplage loszuwerden“, berichtet Gerald Brincker alias „Hans mit der Goldenen Gans“. Die Mäuse sind natürlich aus Zuckerschaum und können anschließend von den Kindern vertilgt werden. Weitere Stationen sind das Hexenhäuschen der Hexe Petruschka, die Sternentaler und der Schuh von Aschenputtel. Zum Schluss geht es ins Museum, wo Frau Holle wartet und die Äpfel vom Baum geschüttelt sowie ein Laib Brot aus dem Lehmbackofen gezogen werden müssen.

Die Grevesmühlener Kinder sind bei allem mit Eifer dabei. Auch beim Basteln von Märchenfiguren als Lesezeichen mit Frau Holle im Haupthaus der Museumsanlage.

Diese rund drei Stunden dauernde Veranstaltung kostet zwei Euro pro Kind. „Mittlerweile hat es sich rum gesprochen und wir haben neben Anfragen aus der Umgebung auch einige, die von weiter weg kommen, zum Beispiel Parchim“, freut sich Kornelia Neuhaus-Kühne. Die nächsten fünf stehen bereits auf dem Plan.

von Peter Täufel

erstellt am 21.Jun.2017 | 21:59 Uhr