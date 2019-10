Rehna : Mit Schafen Plattdeutsch lernen

Fritz-Reuter-Literaturpreis-Gewinnerin Anke Ortlieb stellt ihr Buch in Rehna vor

von Maik Freitag

28. Oktober 2019, 09:53 Uhr

Kaum jemand in der Runde war der plattdeutschen Sprache mächtig, als Buchautorin Anke Ortlieb ihr Erstlingswerk „Mäh! Maa! Möh! Versteihst?“ am Sonnabend, 26. Oktober, im Pfarrhaus der Kirchengemeinde vorstellte. Doch genau das ist der Ansatz der Lehrerin, die diese Sprache fördern und zur Anwendung bringen will.

„Wir wollten uns das heute mal anschauen, wenn wir schon eine Kinderbuchautorin hier haben. Plattdeutsch sprechen wir leider nicht zu gut“, erklärte Annette Dittrich aus Schönberg. Sie war zusammen mit Tochter Katharina (2) und Freundin Angela Meyer-Dauge aus Gostorf gekommen, um sich die Geschichten über die einst zur Familie Ortlieb gehörenden Schafe anzuhören und vielleicht das eine oder andere plattdeutsche Wort zu lernen. „Ich kann nicht anders, zuerst muss ich ein paar Begriffe lehren“, erzählte Anke Ortlieb und übersetzte Begriffe wie Maul, Ohren oder Nase ins Plattdeutsche. Erst dann las die Gewinnerin des Fritz-Reuter-Literaturpreises 2019 aus ihrem Buch.

Auch die fünfjährige Emilia aus Neuendorf war zusammen mit ihrer Tante Maria Beste aus Wedendorf vorbeigekommen, um sich die Geschichten anzuhören. Sie allerdings verstand bereits das eine oder andere Wort. „Frau Ortlieb hat mit Flyern etwas Werbung gemacht und das war interessant. Deshalb schauen wir heute mal vorbei“, erzählte Maria Beste.

Anke Ortlieb erzählte also ihre Geschichten und ließ die vielen Besucher einen Einblick in die Welt der Schafe werfen. „Wir hatten 20 Jahre lang Schafe. Jedes hatte natürlich seinen Namen. Man kann wirklich viele Geschichten über sie erzählen“, sagte die Rehnaerin. Jetzt habe ihr Mann zwar nur noch Bienen und Hühner, erklärte sie. Aber wer weiß, vielleicht entwickeln sich ja auch aus diesen Tieren plattdeutsche Geschichten für ein nächstes Buch.