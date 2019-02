Roggendorf : Mitglieder treffen sich zum Faschingsknobeln

Die Mitglieder der Behindertengruppe Roggendorf treffen sich am morgigen Dienstag, dem 12. Februar, zum traditionellen Faschingsknobeln.

von svz.de

10. Februar 2019, 20:38 Uhr

