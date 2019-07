Gadebusch : Mülltonnen von Brücke auf B104 geworfen

von svz.de

24. Juli 2019, 13:30 Uhr

Was für eine Sauerei, das dachte sich am Mittwochmorgen sicherlich der ein oder andere Autofahrer, der auf der B104 in Richtung Arbeit fuhr. Denn gegen 4 Uhr meldeten sich mehrere Zeugen bei der Polizei und teilten mit, dass sich Mülltonnen auf der Bundesstraße in Höhe von Gadebusch befinden würden.

Als eine Streife des Gadebuscher Polizeireviers kurze Zeit später vor Ort eintraf, fanden die Beamten zwei 240-Liter-Restmülltonnen auf der Fahrbahn vor. Der Inhalt der Tonnen hatte sich bereits auf einer Länge von etwa 150 Metern auf der Fahrbahn verteilt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten Unbekannte die Mülltonnen in der Agnes-Karll-Straße in Gadebusch mitgenommen, über die Straße Amtsbauhof bis zur Brücke über die B 104 transportiert und von dort auf die Bundesstraße geworfen.

Das Ganze hätte böse enden können – und wird auf jeden Fall ein Nachspiel haben. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr auf und sicherte Spuren. Nun wird nach den Tätern gefahndet. Zeugen, die relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an die Polizei in Gadebusch zu wenden. Sie ist unter der Telefonnummer 03886/7220 zu erreichen.