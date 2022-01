Trotz steigender Corona-Zahlen : Museen, Kirchen und Welterbehaus in Wismar öffnen wieder

Mit 2Gplus können die städtischen Kultureinrichtungen in Wismar von Sonnabend an wieder besucht werden.

von Nicole Buchmann

14. Januar 2022, 18:02 Uhr

In Wismar sind das stadtgeschichtliche Museum Schabbell, das Phantechnikum, das Welterbehaus und die Kirchen St. Georgen und St. Marien von Sonnabend an wieder für Besucher geöffnet.

Grund ist die Einstufung des Landkreises Nordwestmecklenburg in der Corona-Ampel als Orange. Mecklenburg-Vorpommern steht derzeit auf Gelb. Nach der aktuellen Corona-Landesverordnung gilt für einen Besuch in den kulturellen Einrichtungen die 2Gplus-Regel.

Steigende Zahlen in Nordwestmecklenburg

Indes steigen auch in der Hansestadt die Corona-Zahlen – von 110 Fällen in der letzten Dezemberwoche auf 211 in der ersten Januarwoche. Der Landkreis Nordwestmecklenburg liegt mit einer Infektionsinzidenz von 606,4, Stand Freitag, derzeit an der Spitze in Mecklenburg-Vorpommern. Wegen der anhaltend hohen Fallzahlen könnten derzeit nicht alle positiv getesteten Personen zeitnah vom Gesundheitsamt kontaktiert werden, teilte Pressesprecher Christoph Wohlleben mit.

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) muss zudem für das Testzentrum in der Reithalle Personal etwa aus Gadebusch abziehen, um die wachsende Zahl an Tests in Wismar zu bewältigen.