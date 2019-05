von svz.de

01. Juni 2019, 05:00 Uhr

Die Liebe zur Musik ist das, was sie verbindet, doch gleichzeitig könnten sie wohl kaum unterschiedlicher sein. Die jungen Musikerinnen Yukino Takehara, Bürsa Özkan und Sophia Eschenburg, die am morgigen Sonntag in der Carlower Kirche ein Konzert geben werden. Beginn ist um 19 Uhr.