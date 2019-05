Carlow : Musikalische Weltreise im Zirkuszelt

von svz.de

24. Mai 2019, 05:00 Uhr

Zu einer musikalischen Weltreise mit dem Duo Vielsaitig lädt der Kulturkreis Carlow am heutigen Freitag ab 20 Uhr auf den Kirchplatz ein. Mario Krapf-Springer, der selbst einige Zeit in Carlow lebte, und seine Frau Jana verbinden verschiedene Musikrichtungen - irischen Reel mit galizischer Muiñeira, dänischen Torfstechertanz mit einem Tango Argentino, eine melancholische finnische Melodie mit den schnellen Rhythmen des Klezmers. Keltische Melodien wechseln mit temporeicher Zigeunermusik ab und werden verbunden durch gesungene Lieder, nicht nur der norddeutschen Heimat. Virtuos spielt Jana Springer ihre Geige und wird begleitet von Mario Springer an der Gitarre. Beide blicken auf eine langjährige Banderfahrung zurück. Die Zuhörer können die musikalische Reise in einem Zirkuszelt neben der Kirche genießen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.