Filmmusik : Musikschüler geben Weihnachtskonzert in Gadebusch

von Michael Schmidt

06. Dezember 2018, 22:00 Uhr

Im Gymnasium Gadebusch wird es am Sonntag, 9. Dezember, ein Konzert mit der Kreismusikschule „Carl Orff“ geben. Es beginnt um 15 Uhr und wird von Solisten, dem Musical-Ensemble und zwei Big Bands gestaltet. Viele dieser Musikschüler kommen direkt aus der Region Gadebusch-Rehna und absolvieren quasi ein musikalisches Heimspiel im Gymnasium.

Zu hören sein werden neben klassischen Adventsliedern auch Songs aus dem mit drei Oscars prämierten Film „Polarexpress.“ Das kündigte die Kreismusikschule „Carl Orff“ an. Nach deren Angaben können sich die Besucher auch auf Lieder aus der Oper „Hänsel und Gretel“ von Engelbert Humperdinck freuen.

Neben so manchem musikalischen Leckerbissen wird es an dem Nachmittag auch selbstgebackenen Kuchen im Gadebuscher Gymnasium geben. Dafür stehen derzeit Mitglieder des Musikschul-Fördervereins in ihren Küchen und kreieren kulinarische Leckereien.