Seefeld : Nach der Schule auf den Lottihof

Im September starteten wieder zwei junge Frauen ihr Freiwilliges Ökologisches Jahr – Auch ein Azubi lernt auf dem Gnadenhof

von Katharina Golze

15. September 2020, 05:00 Uhr

Liebevoll streichelt Nordica Stockdreher Karl über das graue Fell. Der Esel ist ihr Liebling auf dem Lottihof. Hier startete die 16-Jährige aus Schönhof Anfang September zusammen mit einer weiteren Jugendlichen ihr Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ).

Bisher habe sie viel ausgemistet, die Koppel abgeäppelt und beim Füttern mitgeholfen, erzählt sie und beschreibt damit ihre Hauptaufgaben. „Am meisten Spaß machen Aufgaben mit den Tieren.“ Die Ponys putzen oder die Pferde führen, zählt sie auf. Wie der Alltag auf dem Lottihof aussieht, weiß sie bereits aus Kindertagen: Als Achtjährige verbrachte sie als Stammkind hier einige Sonnabende und half mit anderen Kindern auf dem Hof.

Ursprünglich wollte Nordica Stockdreher nach ihrem Abschluss an der Regionalen Schule in Mühlen Eichsen eine Ausbildung als Tierarzthelferin in Dalberg beginnen. Hier hatte sie bereits mehrere Praktika absolviert – und: „Das hat mir Spaß gemacht.“ Doch nehmen Tierärzte oft lieber Volljährige mit Fahrerlaubnis. Zur Überbrückung entschied sie sich für das FÖJ. Auch um Erfahrungen in der Tierpflege zu sammeln, sagt die 16-Jährige.

Dass Tierpfleger nicht nur kuscheln, sondern auch anpacken müssen, kann Kollegin Sarah Bunke aus ihrem FÖJ berichten. Die 21-Jährige war vor drei Jahren nach Seefeld gekommen: hatte erst ein FÖJ absolviert und danach die dreijährige Ausbildung zur Tierpflegerin Fachrichtung Tierheim/ Tierpension begonnen.

„Viele in der Ausbildung springen ab, weil sie nicht wissen, wie schwer die körperliche Arbeit ist“, berichtet sie aus ihrem Jahrgang an der Berliner Berufsschule. Daher nimmt der Lottihof für die zwei FÖJ- und die Azubistelle am liebsten ehemalige Stammkinder oder Praktikanten.

Sarah Bunke ist eine Ausnahme. Die Leipzigerin zog nach der Schule nach Norddeutschland: Erst für ein Jahrespraktikum auf einem Pferdehof bei Lübeck, dann für das FÖJ und die Ausbildung nach Seefeld. Sie ist die erste Auszubildende auf dem Lottihof. 2017 stellte Leiterin Christine Geburtig erstmals einen Lehrling ein, doch hatte der damalige Azubi die Lehre aus gesundheitlichen Gründen abbrechen müssen.

2018 startete Sarah. Anders als im Tierheim hat sie hier nicht nur mit Hunden, Katzen oder Kaninchen zu tun. „Der Vorteil ist: In meiner Ausbildung kommen Bauernhoftiere und Reptilien dazu“, berichtet sie von Kühen, Eseln, Schildkröten oder Schlangen. Optimale Voraussetzungen für den Leipziger Zoo. „Ich hoffe, dass ich nach der Ausbildung dort eine Chance bekomme“, sagt sie. Seit Kindertagen ist es ihr Traum, dort zu arbeiten. Einen Plan B zur Tierpflege gäbe es nicht. „Ich wollte nie etwas anderes machen“, sagt sie.

Sie weiß: „Für den Beruf muss man Herzblut haben.“ Daher wundert es kaum, dass sie mittlerweile einen Kater adoptiert hat. Ursprünglich sollte sie den sterbenskranken Rudi in seinen letzten Tagen begleiten, dann war er genesen und lebt seither mit in ihrer Wohnung auf dem Lottihof.

Was Sarah Bunke aus ihrer FÖJ-Zeit mitnimmt: „Ich bin selbstbewusster geworden.“ Als Höhepunkte nennt sie die Hoffeste sowie die „Standarbeit“ in anderen Gemeinden, wo sie neue Mitglieder warb. Ihre Schüchternheit von damals ist verflogen.

Das beobachtet Christine Geburtig bei vielen jungen Menschen, die als Praktikanten oder FÖJler auf den Hof kommen – dass sie hier reifen. „Wir wollen jungen Menschen eine Möglichkeit geben, nach der Schule ein Jahr zu überbrücken und erwachsener zu werden“, sagt sie zum FÖJ, „und die Inhalte des Tierpflegerberufs zu lernen.“ In jedem Jahr hätten sie viele Bewerbungen.