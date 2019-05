von svz.de

22. Mai 2019, 05:00 Uhr

Der Lützower Schachfrühling, organisiert vom Nachwuchsbereich der TSG Gadebusch in Zusammenarbeit mit der Schule Lützow, findet am Sonnabend, dem 1. Juni, in der Regionalen Schule Lützow statt. Beginn ist um 9 Uhr. Anmeldung nimmt Uta Dorendorf unter schach.uta@web.de entgegen.