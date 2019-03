Gadebusch : Nächster Schritt auf Partnerschaftsweg

Bei Besuch erneuern Schweden aus Åmål die Idee schulischer Zusammenarbeit

von Tore Degenkolbe

07. März 2019, 12:00 Uhr

Stimmen hallen durch die leeren Räume des Gadebuscher Schlosses – schwedische Stimmen. Beim genauen Hinhören wird klar: Es handelt sich nicht um einen ruhelosen Geist, ein Schlossgespenst, dass die deutsch-schwedische Geschichte beklagt. Nein, es sind Lehrer der Delegation aus Gadebuschs Partnerstadt Åmål. Sie bekommen von Klaus Leuchtemann eine exklusive Schlossführung.

Der Besuch in dem historischen Gemäuer ist der Abschluss eines erfolgreichen Tages. Denn am Vormittag hatten sich die drei schwedischen Lehrer mit ihren deutschen Kollegen im Gymnasium Gadebusch getroffen. Elke Franckaert war als Administatorin Åmåls dabei – und bewertet das Treffen als vollen Erfolg. Entstehen soll ein EU-Projekt über zwei Jahre. „Wir hatten viele Gemeinsamkeiten gefunden, hatten tolle und positive Gespräche mit den Kollegen aus Gadebusch“, so die Schwedin. Nun werde viel darüber nachgedacht, in Kontakt geblieben und ein Konzept aufgesetzt. „Dafür können wir uns aber Zeit lassen.“ Mit dem Treffen wird die Verbindung beider Schulen zueinander befeuert.

Der Schritt voran ist auch ein Schritt zurück – nicht in der Entwicklung, sondern in der Geschichte. „Die Schulen hatten traditionell eine Verbindung zueinander“, sagt Bürgermeister Ulrich Howest. Schließlich ist der Schüleraustausch maßgeblich für den Erfolg Partnerschaft gewesen. „Der Kontakt ist in den letzten Jahren etwas eingeschlafen. Der soll jetzt mit dem Treffen der Lehrer wieder wachgerüttelt werden“, so der Bürgermeister.

Schließlich bekommen die Schweden noch einmal die Chance, die Geschichte Gadebuschs förmlich anzufassen – mit dem Schlossbesuch. „Wie schade, dass es über die vielen Jahre so in Mitleidenschaft gezogen wurde“, sagt Anna Lundin von der Stadtverwaltung Åmål. „Früher muss es wunderschön gewesen sein.“