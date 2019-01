ECC Mühlen Eichsen : Närrisches Treiben für Junggebliebene

Eichsener Carneval Club läutet die Faschingssaison ein

von svz.de

29. Januar 2019, 04:00 Uhr

In wenigen Tagen heizen die Narren des Eichsener Carneval Clubs (ECC) Mühlen Eichsen wieder ordentlich ein. Unter dem Motto: „Amerika fährt bald Übersee zum besten Club, dem ECC“ laden sie zum närrischen Treiben in die Turnhalle von Mühlen Eichsen ein. Der Auftakt der 47. Karnevalssaison des ECC ist am Sonnabend, 9. Februar. Gefolgt wird das erste Karnevalsfest des ECC in diesem Jahr vom Seniorenfasching am 10. Februar. Ab 14 Uhr heißt es dann Helau für alle Junggebliebenen. Weitere Veranstaltungen sind am Freitag, 15. Februar, und Sonnabend, 16. Februar. Den Abschluss bildet traditionell der Kinderfasching, der am Sonntag, 17. Februar, stattfindet. Wer sich vorab eine Karte sichern möchte, kann diese unter der Telefonnummer 0152/2138 7043 oder direkt bei Papierwaren Schäffer in Gadebusch, bei Geschenke & Co in Rehna oder in der Tierarztpraxis „Am Stepenitztal“ in Dalberg erledigen.