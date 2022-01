Restaurant in Gadebusch : Neue Inhaberin plant englisches Frühstück für Gaststätte „Der Grieche“

Gitte Persike hat acht Jahre in England gelebt und ist nun mit ihrem englischen Lebensgefährten nach Gadebusch zurückgekehrt. Seit Dezember leitet sie das griechische Lokal, dessen Speisekarte sich teilweise ändern soll.

von Maik Freitag

18. Januar 2022, 12:47 Uhr

Gitte Persike hat acht Jahre in England gelebt und ist nun mit ihrem englischen Lebensgefährten nach Gadebusch zurückgekehrt. Seit Dezember leitet sie das griechische Lokal, dessen Speisekarte sich teilweise ändern soll.

Acht Jahre lang hat die Gadebuscherin Gitte Persike in England gelebt. Jetzt ist die 37-Jährige zusammen mit ihrem englischen Lebensgefährtin David Thorneycroft wieder in die Heimat zurückgekehrt und hat die Gaststätte „Der Grieche“ in Gadebusch übernommen. Seit Mitte Dezember gibt es hier bereits wieder verschiedene Salate oder das beliebte überbackene Gyros – aktuell wegen Corona allerdings nur zum Mitnehmen.

Das Kerngeschäft des Restaurants soll weiterhin das abendliche griechische Essen bleiben, trotzdem wird sich die Speisekarte verändern. So soll perspektivisch zum Beispiel ein typisch englisches Frühstück am Wochenende angeboten werden, wie die neue Inhaberin verrät.

Gut acht Jahre kennen sich die Gadebuscherin und der Südengländer David Thorneycroft. Ein Besuch in England, nachdem sich beide schon in Österreich begegnet waren, brachte die beiden studierten Tourismusmanager schließlich zusammen. Nach einem kurzen Arbeitsaufenthalt in Südengland führte der gemeinsame Weg schließlich ins nordwestenglische Wigan bei Liverpool. „Gitte und ich haben zuletzt in der derselben Firma gearbeitet. Zuvor habe ich Hotels und Pubs geleitet. Schon seit ich zwölf Jahre war, habe ich in der Gastronomie gearbeitet“, sagt der bekennende Fan des Footballclubs aus Liverpool.

„Wir haben allerdings immer damit geliebäugelt, eine eigene Gastronomie zu leiten“, erzählt seine 37-jährige Lebensgefährtin weiter. Als das griechische Restaurant 2021 schließen musste, nutzte die Gadebuscherin ihre immer noch funktionierenden persönlichen Verbindungen. Trotz der unklaren Corona-Situation hätten beide nur kurz überlegt, ob sie die Chance ergreifen sollen. „Es war eine einmalige Möglichkeit“, berichtet sie.

Neues Konzept mit saisonalen Tagesgerichten und Mezedes

Nach einigen Probeläufen wird nun coronabedingt erstmal langsam angefangen und zunächst mit einem „Außer-Haus-Verkauf“ gestartet, während fleißig am späteren Konzept gearbeitet wird. Das sieht neben Kaffee und selbst gebackenem Kuchen, Frühstück am Wochenende und saisonalen Tagesgerichten besonders eine eher familiäre Esskultur vor. „Ziel ist es, die Menschen zum typisch griechischen Dinieren mit vielen Mezedes – eine griechische Art der spanischen Tapas – zu animieren“, sagt die Gadebuscherin.

Koch Joannis Koukousas bleibt dem Team erhalten

Neben David Thorneycroft wird weiterhin Joannis Koukousas in der Küche stehen, der seit 1995 in der Gaststätte als Koch arbeitet. Der 54-Jährige hat sich in den vergangenen Jahren so sehr an Gadebusch gewöhnt, dass er auch künftig täglich die Fahrt von seinem Wohnort Travemünde nach Gadebusch auf sich nehmen möchte. „Es ist zwar für einen so alteingesessenen griechischen Koch nicht einfach, sich an die neue Küche zu gewöhnen, aber wir sind auf einem guten Weg“, sagt die neue Inhaberin.

Aktuell ist der Außer-Haus-Verkauf donnerstags bis sonnabends von 17 bis 21 Uhr und sonntags von 17 bis 20 Uhr möglich. Zusätzlich hat Gitte Persike ein besonderes Mittagsangebot entwickelt. Dienstags bis freitags gibt es von 11.30 bis 14 Uhr jeweils eine Tagessuppe, einen Salat, ein warmes Gericht und eine Speise, die Gäste direkt auf die Hand nehmen und essen können. Dann kocht Engländer David Thorneycroft selbst und zeigt seine kulinarischen Künste.

Küchenhilfen und Servicekräfte gesucht

Freuen würden sich die beiden allerdings über Hilfe bei der Arbeit. „Wir suchen noch Küchenhilfen und Servicekräfte. Wer Interesse hat, kann sich gerne bei uns melden“, sagt Inhaberin Gitte Persike.