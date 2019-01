Grevesmühlen : Neuer Kurs für Baby-Massage

von svz.de

02. Januar 2019, 21:56 Uhr

Die DRK Familienbildungsstätte bietet ab Freitag, 18. Januar wieder einen Babymassage-Kurs an. Die Babymassage ist hilfreich für Babys mit Koliken, Blähungen und Verspannungen und besonders zu empfehlen für Neugeborene und Frühgeborene, sowie alle Babys in den ersten vier Monaten. Der Kurs beginnt um 10 Uhr in Kursraum der Familienbildungsstätte im BürgerBahnhof, Am Bahnhof 1 in Grevesmühlen. Informationen und Anmeldungen unter 03881-75 95 22.