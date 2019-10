Gadebusch : Neustart im Traditionshaus

Im ehemaligen Plumsdörper Kraug gibt es jetzt auch indische Küche

von Onlineredaktion pett

02. Oktober 2019, 05:00 Uhr

Neue Gesichter in einem rund 200 Jahre alten Haus: In der Schweriner Straße von Gadebusch haben Kour Gurveer, Singh Daljeet, Singh Balder und Singh Trilochan ein neues Bistro mit dem Namen „City Pizza“ eröffnet. Sie bieten unter anderem eine indische Küche an – und das in einem Gebäude, das einst ein Pensionat für höhere Töchter gewesen ist. Später wurde es für rund 150 Jahre als Gaststätte genutzt und ist seit dem im Besitz der Familien Drögmöller beziehungsweise Rohmann.

Als Gaststätte trug es lange Zeit den Namen „Plumsdörper Kraug“ – in Anlehnung an den einstigen Stadtteil Plumsdörp. Zu DDR-Zeiten und nach der Wende hatten Karl und Ilse Rohmann diese Traditions-Gaststätte geführt.