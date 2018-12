Schönberg : Noch Tickets fürs Oratorium

von Michael Schmidt

12. Dezember 2018, 10:27 Uhr

Traditionell erklingt das Weihnachtsoratorium in der St.-Laurentiuskirche Schönberg am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember. Um 18 Uhr wird das Werk von Johann Sebastian Bach aufgeführt. Das Strelitzer Kammerorchester musiziert. Noch gibt es Tickets: Erhältlich für 15 Euro in der Schönberger Buchhandlung Hempel und online unter www.schoenberger-musiksommer.de.