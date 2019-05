Wiligrad : Offene Gärten im Schlosspark

von svz.de

28. Mai 2019, 06:31 Uhr

Passend für das Wochenende der Offenen Gärten laden die Mitglieder der IG Schlossensemble Wiligrad zur zweiten Kräuterwanderung mit Verkostung ein. Ein kleines Gläschen und ein Messer sind am Sonnabend, 1. Juni, um 14 Uhr mitzubringen. Treff ist der Eingang am Hofladen. Gleiche Zeit, gleicher Treffpunkt heißt es am Sonntag, 2. Juni, zur eineinhalbstündigen Führung zum Thema „Was können uns Bäume erzählen?“. Im großen Landschaftspark gibt es Fauna und Flora zu entdecken. Die Führung dreht sich um die am Schloss entstandenen Kompositionen aus Wiesen- und Rasenflächen und Gehölzen und bringt die Besucher entlang der Parkwege.