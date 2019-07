Ratzbeburg : Orgelspiel im Dom Ratzeburg

von svz.de

24. Juli 2019, 05:00 Uhr

Werke von Bach, August Gottfried Ritter und Felix Mendelssohn Bartholdy werden am Sonnabend, 27. Juli, ab 18 Uhr im Ratzeburger Dom zu hören sein. Dann spielt dort Matthias Dreißig. Der nächste Gast der Sommerkonzerte der Ratzeburger Dommusiken arbeitet an einer der schönsten gotischen Kirchen Thüringens, der Predigerkirche Erfurt. Neben seiner Tätigkeit als Organist übt Matthias Dreißig eine Professur an der Weimarer Musikhochschule aus. Er spielt dem Publikum Thüringer Orgelmusik. Der Eintritt ist frei, Spenden willkommen.