Wismar : Ostermarsch in der Kreisstadt für Frieden

von svz.de

17. April 2019, 08:09 Uhr

In der Kreisstadt Wismar wird es am Sonnabend, dem 20. April, einen Ostermarsch geben. Er steht unter dem Motto „Für Frieden und Freiheit – Aufrüstung stoppen!“ und beginnt um 11 Uhr auf dem Weidendamm. Um 12 Uhr findet eine Kundgebung auf dem Wismarer Marktplatz statt. Dort wird auch der SPD-Kreisvorsitzende Dr. Andreas Walus sprechen. „Die Friedensinitiative Wismar setzt jährlich ein wichtiges Zeichen für ein friedliches Miteinander“, so Walus. Er rufe zum gemeinsamen Spaziergang am Sonnabend auf.