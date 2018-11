Wismar : Pflegeeinrichtungen voll ausgelastet

von Holger Glaner

28. November 2018, 23:00 Uhr

Die Pflegeeinrichtungen des Landkreises Nordwestmecklenburg sind beinahe komplett belegt. Das geht aus einem aktuellen Bericht der Landrätin an den Kreistag von Nordwestmecklenburg hervor.

Demnach waren in den 23 vollstationären Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen im Jahr 2018 die 1858 Plätze zu 97 Prozent ausgelastet. Die 478 Plätze in den Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, psychischen Erkrankungen und Suchtkranken waren demnach zu 96 Prozent belegt. Der Altersdurchschnitt der Bewohner in den Pflegeeinrichtungen beträgt 80 Jahre, wobei durchschnittlich 65 Prozent Frauen und 35 Prozent Männer in den Einrichtungen leben.

Dem Bericht zufolge stellt aber der zunehmende Mangel an Fachkräften ein Problem auch in den Pflegeeinrichtungen des Landkreises dar.