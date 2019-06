Wismar : Pilze suchen und bestimmen

von svz.de

26. Juni 2019, 05:00 Uhr

Ab in die Pilze: Am Sonnabend, 29. Juni, findet die Lehrwanderung durch das Herrenholz bei Witzin statt. Geleitet wird die von Reinhold Krakow vom Mykologisches Informationszentrum Wismar. Treff ist um 8 Uhr am ZOB in Wismar, Wasserstraße/Ecke Kopenhagener Straße. Vor dort geht es gemeinsam nach Witzin. Das Herrenholz liegt zwischen Sternberg und Güstrow, direkt an der B 104. Hier finden die Wanderer zu gegebener Zeit eine artenreiche Pilzflora vor. Insbesondere die Buchenbestände haben es in sich. Die Tour dürfte maximal bis zum frühen Nachmittag andauern. Es wird eine Teilnahmegebür erhoben. Das Geld dient dem Erhalt der Wismarer Pilzberatungsstelle.