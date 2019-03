Rehna : Pilzverein lädt zur Versammlung

von svz.de

11. März 2019, 08:46 Uhr

Der einzige Pilzverein des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Pilzverein „Heinrich Sternberg“ Rehna, trifft sich am Freitag, den 22. März, um 19 Uhr zur alljährlichen Mitgliederversammlung. Veranstaltungsort ist das Deutsche Haus in Rehna, Gletzower Straße 15.

Auf der Tagesordnung steht neben der Wahl eines neuen Vorstandes ein „Überraschungsvortrag“ wie der Vorsitzende Torsten Richter mitteilt. In diesem Jahr wird der Überraschungsvortrag sicherlich interessante Bilder bieten.

„Im Anschluss an die Mitgliederversammlung möchten wir wie immer, in gemütlicher Runde klönen und Pilzlatein verbreiten“, so Richter. Mit pilsigen Getränken, einem Glas Wein und einer Pilzsuppe oder Schmalzstullen soll der Abend ausklingen. Wer zudem seinen Mitgliedsbeitrag für dieses Jahr bezahlen möchte, kann die Versammlung gleich damit verbinden.

Da es sich um die einzige Mitgliederversammlung handelt, bittet der Vorstand um rege Teilnahme. Auch eine Bestätigung ist erwünscht. Diese ist per E-Mail tr@rehna.de oder unter der Telefonnummer 038872/510 71 möglich. Dort kann auch mitgeteilt werden, wenn jemand sich an dem Buffet beteiligen möchte.

Übrigens: Auch Nichtmitglieder, die mit dem Gedanken spielen, sind willkommen. „Interessierte Pilzfreunde sollten die Vereinsversammlung zur Kontaktaufnahme nutzen“, so Torsten Richter.