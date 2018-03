Open-Air-Theater Grevesmühlen : Piraten-Mannschaft sucht Kleindarsteller

Ensemble sucht Statisten für Piraten Action

von svz.de

23. März 2018, 20:30 Uhr

Einmal Pirat, spanischer Soldat oder Bewohner von Trinidad auf Kuba sein? Einmal mit professionellen Schauspielern und Stuntleuten auf der Bühne stehen? Wer das gerne einmal machen möchte, kann das bei Piraten erleben. Genauer gesagt beim Piraten Action-Open-Air-Theater in Grevesmühlen.

Das Emsemble sucht für die neue Inszenierung „Spanish-Cuba“ rund 30 Mitwirkende. Gesucht werden männliche und weibliche Statisten im Alter von 16 bis 70 Jahren.

Wer zu der Piraten-Mannschaft gehören möchte, sollte nicht nur sportlich sein, sondern auch genügend Zeit für die sechswöchige Probenzeit am Wochenende und die 68 Vorstellungen mitbringen. Die Piraten-Crew verspricht: Für alle Mitwirkenden wird es ein unvergesslicher Sommer in der Karibik. Termin zum Anheuern bei den Piraten ist Sonnabend, 7. April, in der Zeit von 12 bis 17 Uhr auf dem Gelände des Piraten-Open-Air in Grevesmühlen, Schweriner Landstraße 15.

Die Proben starten unter der Regie von Benjamin Kernen am 13. Mai. Premiere von „Spanish-Cuba“ ist am Freitag, 22. Juni. Gespielt wird bis zum 8. September jeweils dienstags bis sonnabends um 19.30 Uhr sowie sonntags um 16 Uhr.

Außerdem sucht die Piratenfamilie noch zahlreiche Kräfte, die im Servicebereich mithelfen. Auch dafür ist der Termin zum Anheuern der 7. April.