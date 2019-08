Grevesmühlen : Piraten starten Benefizaktion

von svz.de

03. August 2019, 05:00 Uhr

Beim Piraten-Action-Open-Air- Theater findet am morgigen Sonntag von 14 Uhr an eine Benefizveranstaltung statt. Dabei geben die Piraten eine Sondervorstellung der Episode „Unter falscher Flagge“, bei der alle Piraten unentgeltlich arbeiten. Was sie an dem Tag an Eintrittsgeldern erbeuten, ist für die Lida-Hilfe bestimmt. Sie organisiert seit Jahren den Transport von Hilfsgütern nach Weißrussland.