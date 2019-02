Rehna : Plattdeutsche Lesereihe mit Christian Voß

von svz.de

20. Februar 2019, 07:40 Uhr

Am kommenden Donnerstag, 21. Februar, und am 7. März findet jeweils um 19.30 Uhr im Deutschen Haus in Rehna die plattdeutsche Lesereihe zu John Brinckman mit Christian Voß statt. Der 1814 in Rostock geborene Schriftsteller John Brinckman zählt zu den bekanntesten Autoren plattdeutscher Mundart. Die Novelle „De Generalreeder“ wollte er eigentlich zu einem mehrbändigen Roman vervollkommnen, was ihm aber nicht mehr gelingen sollte. Erst 16 Jahre nach seinem Tod wurde die mit reichlich „Seemannsgarn“ angereicherte Geschichte von Martin und Heinrich Heuer und deren Familie erstmals veröffentlicht.

Christian Voß hat sich für die plattdeutsche Lesereihe genau diese nicht so bekannte Geschichte ausgesucht. Er freut sich darauf, der geneigten Zuhörerschaft wieder ein Stück plattdeutscher Literatur präsentieren zu dürfen.

Platzreservierungen werden entgegengenommen unter: 038872/52335 oder: biborehna@gmx.de