Plattdeutsches Theater

von kago

17. Januar 2019, 08:07 Uhr

„Hartenbreker – ein besserer Herr“ heißt das Lustspiel von Walter Hasenclever, das heute in Wismar in plattdeutscher Fassung auf die Bühne des Stadttheaters kommt. Worum geht es? Für den Großunternehmer Compaß ist die Ehe eine Firma. Und so soll auch seine Tochter Lia ganz „geschäftsmäßig“ heiraten. Lia sieht das ebenso – und gibt prompt eine Anzeige auf: „Tochter aus reichem Hause sucht besseren Herrn zwecks Heirat“. Ob sie einem Betrüger aufläuft oder doch die große Liebe findet, zeigt sich um 19.30 Uhr. Karten gibt es in der Tourist-Information Wismar, 03841/19433, sowie unter eventim.de.