Gadebusch : Polizei kontrolliert Reifen und Lichter

Landesweitere Aktion angelaufen

von Tore Degenkolbe

06. Februar 2019, 05:00 Uhr

Die rote Kelle winkt, ein Auto geht in die Kontrolle – Beamte der Polizei Gadebusch haben im Februar das Hauptaugenmerk auf die Bereifung und riskante Überholmanöver gelegt. Aber auch defekte Beleuchtung wird unter die Lupe genommen. Bei der gestrigen Kontrolle in Gadebusch haben die Polizisten rund 30 Autos angehalten, wie Polizeioberkommissar Bernd Schumacher mitteilt. Bei allen Fahrzeugen waren die Reifen in Ordnung, Verstoß gegen die Anschnallpflicht oder Handy am Ohr waren eher Gründe für ein genaueres Hinsehen der Polizisten.